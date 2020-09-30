 أسامة عبدالخالق : رئاسة مجلس السلم الإفريقى محطة جديدة للريادة المصرية

صرح السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، اليوم الأربعاء، بأن مصر ستتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، 1 أكتوبر المقبل، لمدة شهر، تقود خلاله أعمال الجهاز الإفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة الإفريقية.





وأوضح أن الأسابيع الماضية شهدت عملا وتشاورا مُكثفين مع وزارة الخارجية المصرية ومُفوضية الاتحاد الإفريقى لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، ويضم عددا من الموضوعات التى تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقى ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة فى العديد من الملفات الحيوية.

وأشار إلى أن برنامج مصر لرئاستها المُرتقبة للمجلس يعكس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر فى سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، والذى كان رئيس الجمهورية قد طرحه مع ختام رئاسته للاتحاد الإفريقى، بناء على طلب القادة الأفارقة.

وشدد المندوب الدائم على الأولوية الرئيسية التى تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة هذا الملف على المستوى القارى، مضيفا أن المجلس سيعقد كذلك تحت الرئاسة المصرية جلسته الحوارية السنوية مع لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام لتبادل الآراء وأفضل المُمارسات، فيما يتعلق بدعم الدول الأفريقية فى مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.

كما نوه بحرص الدبلوماسية المصرية، من مُنطلق العلاقات الأزلية بين الشعبين المصرى والسودانى، على إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع فى السُودان، فى إطار أجندة الرئاسة المصرية للمجلس، دعماً للتطورات الإيجابية المُتعددة على صعيد تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وكذا لمساعى حشد دعم المُجتمع الدولى للاقتصاد السُودانى.

وأشار من ناحية أخرى إلى عقد جلسة الحوار السنوى بين المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال فترة الرئاسة المصرية، فى إطار إسهامات مصر المُتواصلة المساندة للجهود الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن عقد جلسة مفتوحة حول دور المرأة فى السلم والأمن، بمُناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن، ومن منطلق المساندة المصرية لجهود تمكين المرأة وحماية حقوقها والمُساواة بين الجنسين، بما فى ذلك فى الحالات التى يتهدد فيها السلم والأمن.