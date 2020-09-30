السيسى : التدهور فى التنوع البيولوجى يحتم علينا التحرك فى مواجهة التطورات

وأضاف السيسى، خلال مشاركته فى قمة التنوع البيولوجى ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التدهور المضطرد فى التنوع البيولوجى والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الطبيعية بات يحتم علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد دولنا.

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