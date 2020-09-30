الرئيس السيسي: مصر وضعت نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، هناك مسؤولية مشتركة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، موضحا أن هناك تفاوت فى القدرات بين الدول المتقدمة والنامية، متابعا: كما تعلمون فإن ثراء التنوع البيولوجى يؤثر على مختلف نواحى الحياة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة التنوع البيولوجى: إدراكا منا بأهمية التنوع البيولوجى وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة.