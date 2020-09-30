إنهاء خصومة ثأرية بقرية سفلاق فى سوهاج

وجرت وقائع الصلح بين طرفى الخصومة من عائلة "الموالك" داخل سرادق أقيم فى القرية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" وارتداء الحضور للكمامات بحضور شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأكثر من ألف شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة.

ووجه المحافظ- فى كلمته خلال الصلح - الشكر للقيادات الأمنية والشعبية وأهالى القرية على جهودهم فى إتمام الصلح بين طرفى الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف وأهمية الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية التى تدعو إلى الاستماع إلى صوت العقل.

وأشاد المحافظ بمجهودات رجال الأمن ورجال الدين ولجنة المصالحات فى القضاء على الخصومات الثأرية من خلال مبادرة "سوهاج خالية من الدم والثأر" لافتا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية والحفاظ على المواطنين ووضع سوهاج فى المكانة التى تستحقها.

وجرت وقائع إنهاء الخصومة الثأرية بين الطرفين بتقديم القودة "الكفن" لولى الدم والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بين الطرفين وذلك وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.