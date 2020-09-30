نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشهيد 179".. الأطباء تنعي استشاري باطنة بعد وفاته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد التواب محمد أبو بكر، استشاري باطنة ومدير مستشفى التحرير العام بامبابة سابقًا، والذي توفي بمستشفي العزل بالعجوزة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جمال عبد التواب محمد أبو بكر، الطبيب رقم الــ(179)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

