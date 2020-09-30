أسامة هيكل : فكرة العافية غير موجودة بالإعلام.. والناس تتجه لمن يحترمها

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة للإعلام فى الموسم الثالث من حوارات "صوت مصر- تغيير الواقع" Narrative Summit- Reshaping Norms والتى تستضيفها قمة "صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين فى القضايا المختلفة.

وتابع: لذلك عندما قرر رئيس الدولة إعادة وزارة الإعلام كان الهدف التنسيق مع هذه الجهات الثلاث لوضع السياسة الإعلامية للدولة والتى تركز على: الاستباقية، والمصداقية، والابتكار، والمعلوماتية، وتدفق المعلومات، وإشراك المواطن فى الأزمات التى تواجهنا.

وخلال اللقاء صرح وزير الدولة للإعلام، بأن الحكومة المصرية وضعت خلال أزمة كورونا هدفين أساسيين أولهما الحفاظ على صحة المواطن، والمحافظة على الاقتصاد من الانهيار، وعملت وزارة الدولة للإعلام على تحقيق ذلك من خلال إشراك المواطن فى إدارة الأزمة، وأن تكون أول من يقول المعلومة، لذلك تشكلت مجموعة إدارة الأزمة التى تتخذ قرارات يعلنها رئيس الوزراء للناس بنفسه، أو وزير الدولة للإعلام بالنيابة عنه حتى لا تكون هناك فرصة لأى اختراق من مروجى الإشاعات.

وأضاف: كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إصدار بيان رسمى يوميا بعدد الإصابات، والمحافظات الأكثر إصابة والفئات الأكثر عرضة للإصابة وكيفية اتخاذ الاحترازات المطلوبة مع التأكيد على المصداقية فى أى معلومة نقدمها للناس، وسرعة تصحيح المعلومات الخاطئة، فأزمة كورونا ليست أزمة عادية وكنا نتابع ما تقوم به الدول وقرارات منظمة الصحة العالمية ونقوم بالتالى باتخاذ إجراءات على هذا الأساس.

وأشار "هيكل" فى حديثه إلى أن الجدال والمنافسة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية ليس له أى داع لأنه أصبح أمرا واقعا، فخلال السنوات القليلة دخلت تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإعلام، والتطور التكنولوجى ليس كتابة الخبر على الكمبيوتر فحسب لكن الأهم أن يواكب هذا التطور احتياجات الجمهور الذى أصبحت كل حياته أونلاين، والصحافة إذا لم تنتبه لهذا الأمر فسيكون لدينا مشكلة كبيرة، لذلك من المهم أن يطور الصحفى نفسه لكى يستطيع العمل وفق احتياجات الجمهور المتلقى، فالصحافة والإعلام مهن تأثير وكلما أحدثوا تأثيرا أكبر كلما كان نجاحهم فى مهمتهم أكبر، فأرقام توزيع الصحف قبل وبعد أزمة كوفيد19 تعد مأساة، وبالتالى لابد من إعادة النظر عن كيفية صنع هذا التأثير فى الجمهور.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن الأعمار أقل من 35 سنة ويمثلوا حوالى 60 أو 65% من المجتمع لا يقرأون الصحف أو يشاهدون التليفزيون وإنما يشاهدون فيديوهات متنوعة على أجهزة الموبايل وبالتالى من المهم التفكير فى نمط حياة هذه الفئات، وتوظيف التكنولوجيا بشكل صحيح، وتوعية أولادنا بما يسمى التربية الإعلامية وأن تصبح جزءا من المناهج فى المراحل الدراسية الأولى من حياتهم لكى يميز عقل الطفل بين الصواب والخطأ فيما يشاهده أو يستمع إليه.

وأكد "هيكل" أن جزءا من خطة وزارة الدولة للإعلام هو صورة مصر فى الخارج، وكيفية التعامل مع المراسلين الأجانب وتوصيل وتوفير المعلومات التى يحتاجون إليها بصورة سهلة لأن المعلومات قادمة لا محالة ولو امتنعنا عن تقديم المعلومات الدقيقة وبسرعة سنتيح للغير تقديم المعلومات التى ربما تكون مضللة أو ناقصة أو تريد توجيه الرأى العام فى اتجاه معين، فلابد أن نحرص على تواجدنا فى الصورة باستمرار، وكانت لنا تجربة بسيطة عندما كتبت إحدى الصحف الأجنبية كلام غير صحيح عن مصر فقمنا بالتواصل مع الصحيفة وكاتب المقال، الذى أشار إلى أن المسؤولين الحكوميين فى مصر لا يتجاوبون أو يقوموا بالرد وبنى القصة كلها على ذلك.

وأضاف: وبعد التواصل معه اتضح أن هذا المسؤول الحكومى الذى يقصده وحاول التواصل معه هو موظف صغير فى الهيئة العامة للاستعلامات، ولأنه لم يرد على الصحفى كاتب المقال فخرج بهذه المقالة بهذا الشكل، فبدأنا التواصل معه وتوضيح الأمور له وتأثير ذلك على الأعلام.

وعن المبادرات التى تقوم بها وزارة الدولة للإعلام قال "هيكل" إن "الوزارة" أطلقت مجموعة من المبادرات مثل "سفراء الإعلام الجديد" وتقوم فكرتها على أنه مع التطور التكنولوجى أصبح كل مواطن يستطيع أن ينشئ قناة يقدم خلالها برامج ويكون له جمهور من المتابعين، والفكرة كانت أن نستوعب تلك الطاقات وبدلا من مصادرهم المحدودة للمعلومات نمدهم نحن بكافة المعلومات، وسوف يتم اختيار 20 أو 30 من المتقدين بحيادية تامة لنبدأ معهم زيارات إلى المشروعات القومية وتوضيع التغير الذى حدث فى مصر فى وقت مذهل، فعلى سبيل المثال بالنسبة للطرق قفزت مصر 100 درجة فى المؤشر ووصلنا لرقم 28 بعد أن كنا حوالى 130 وبالتالى لابد من تسليط الضوء على هذا وتوضيح فائدة الطرق فى حياة المواطن.

والمبادرة الثانية هى "خبر فى صورة" وهى أحد أنواع صحافة المواطن، فالكثير من الناس الآن أصبحوا يعتمدون على الموبايل فى التقاط الصور والفيديوهات التى قد تقدم قصصا خبرية قوية، ومن خلال تلك المبادرة نقول للمواطن أنه بالجهاز الصغير الذى يحمله فى يده يمكن أن يحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا، ومن المخطط بعد ذلك أن ننظم رحلات لهؤلاء المواطنين الذين سيتم اختيارهم إلى المناطق السياحية والمحميات الطبيعية، أما بالنسبة للصور التى يلتقطها المواطنين وتظهر مشكلة أو شكوى فأقوم بنفسى بإحالتها إلى الوزير المختص للتحقيق فيها ولكن دورنا هو خلق حالة من التواصل الدائم والمستمر مع كافة الجهات لذلك أجد إن التسمية الواقعية لوزارة الدولة للإعلام هو "وزارة التواصل الحكومى".

وأكد وزير الدولة للإعلام على إيمانه بضرورة المنافسة فعندما يرى المشاهد عدد من القنوات تتحدث فى كلها فى نفس الموضوع وبنفس الطريقة، بالطبع سينصرف عنها ومن الضرورى عند وقوع حدث أن تتناوله كل وسيله أو قناة بأسلوبها، وهو ما يميز المذيع الشاطر عن غيره، وهو سبب وجود مشاهدة عالية لبرنامج عن آخر، ففكرة "العافية" غير موجودة بالإعلام، فالإعلام يدار بالخبرة والعقل وليس بالعضلات والناس تثق وتتجه إلى من يحترم عقلها ويقدم لها معلومة حقيقية.