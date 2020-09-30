السيسى يوجه بدراسة مشروع مرابط مصر ومزرعة الزهراء العريقة للخيول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وكل من السيد حمدى سليمان والسيد طارق سليمان، رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة فى مجال تربية وإنتاج الخيل العربى المصرى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة فى استعادة الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة. واطلع الرئيس فى هذا الإطار على مخطط المشروع العالمى "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربى المصرى الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقاً للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين. وووجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر" لما له من قيمة مضافة وردود ثقافى وحضارى وسياحى، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم. كما وجه الرئيس بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التى باتت تمتلكها مصر مؤخراً من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة فى هذا المجال.

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