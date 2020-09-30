حسانين توفيق: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يدعم التحول الرقمى

وأكد حسانين، أن التحول الرقمى فى مجال الخدمات الحكومية لم يعد رفاهية أو قابلا للتأجيل، وهو ما أظهرته أزمة كورونا، التى أسهمت التكنولوجيا والتطبيقات الإليكترونية المتطورة فى تجاوزها بالعديد من الدول، وعلى رأسها الصين التى تعد من أهم التجارب العالمية فى هذا المجال، ويجب الاستفادة منها لإنجاح التجربة المصرية فى هذا المجال.
وأوضح حسانين أنه رغم إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد إلكترونيا منذ الموسم السابق فى يناير الماضى، إلا أننا رأينا مشاهد الزحام المعتادة أمام مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية رغم تفشى فيروس كورونا، وهى المشاهد التى لا يمكن أبدا استمرارها.
وأشار إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لحل كافة المشاكل التى تتعلق بالمنظومة الإليكترونية للضرائب، قبل بداية موسم تقديم الإقرارات فى يناير المقبل، للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والأموال على المواطنين والدولة.
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