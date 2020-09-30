السيسي: النيل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة؛ وإدراكاً منها لذلك، وضعت مصر نظماً فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها.

واضاف السيسي خلال قمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ان نهر النيل هو الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث حرصت مصر دوماً – وما تزال - على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض النهر، ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله، بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.

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