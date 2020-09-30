عقب تداول فيديو.. ضبط المتهمين بالتحرش بفتاة أجنبية بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة أجنبية بالمعادي، عقب تداول مقطع فيديو وثق الواقعة، والذي يتضمن قيام بعض الشباب بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.

كانت المتابعة الأمنية تداولت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة 6 أشخاص ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم جميعاً وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها إتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .