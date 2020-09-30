نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور) في المقال التالي
وشهدت قاعة على باشا مبارك تفاعلا كبيرا بين الطلاب ومستشار الرئيس حول الوعي الصحي ومتطلبات المرحلة الحالية من إجراءات وقائية يجب اتباعها للسلامة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
واعرب مستشار الرئيس عن سعادته بزيارة الكلية ولقائه بشبابها حيث حضر ٤٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية تبادلوا الحوار معه وسط أجواء وطنية أثارت في نفوس الجميع مشاعر الولاء والانتماء للوطن.
فيما أثنى اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق على الدور الوطني الذي تقوم به كلية دار العلوم جامعة القاهرة في استعادة وعي شبابها الذي كان قد تناثر بين الكثير بسبب بعض الأفكار المتطرفة التي كانت تغلب على الكلية قائلا:" النهارده انا بشوف دار علوم جديده تزرع حب الوطن في نفوس أبنائه وتروي مشاعر الولاء والانتماء لديهم".
وأكد عميد الكلية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن أن مشروع استعادة الوعي جاء مواجها للفكر المتطرف ومطهرا للعقول من أية شوائب أصابتها في عصور مضت وذلك إيمانا بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان وهو ما تحرص القيادة السياسية على تأكيده والتوجيه إليه.
يذكر أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة أطلقت مشروع استعادة الوعي أول سبتمبر الجاري بهدف تفكيك بنية الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش والتسامح مع الآخر وترسيخ مفهوم المواطنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.