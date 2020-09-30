وفد من الآثار يزور هرم ميدوم لوضع بنى سويف على الخريطة السياحية

اجتمع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بوفد من وزارة السياحة والآثار خلال زيارتهم للمحافظة، والتى تأتى عقب أيام قليلة من لقاء جمع المحافظ بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، تناولا خلاله تعزيز سبل التعاون فى الدفع بقطاع السياحة ببنى سويف من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة مما سيساهم فى جذب مزيد من الزائرين إليها.





بحث المحافظ - وفقا لبيان صحفى - مع الوفد الوزارى الرؤية المشتركة والخطوات العملية للدفع بإستراتيجية المحافظة والتى تهدف إلى وضع بنى سويف على الخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، وتقييم الخطوات العملية التى تنفذها المحافظة فى هذا المجال، وتحديد سبل الدعم والتكامل الممكن بين الوزارة والمحافظة. وجاء ذلك الاجتماع عقب قيام اللجنة برفقة السكرتير العام المساعد بزيارة واحة ميدوم، التى تشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، بهدف إضفاء الشكل الحضارى على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المفتوحة، وتطوير القاعة الكبرى وتجهيزها لإمكانية تحويلها لمتحف يؤرخ الأهمية الأثرية للمنطقة، التى تحتضن هرم ميدوم ومقابر شهيرة، بجانب إمكانية عمل البازارات، لعرض أوراق البردى وأهم المقتنيات الفرعونية والأثرية، علاوة على إنشاء ملعب خماسى ومجموعة من المطاعم على الطراز الفرعونى والبدوى، ضمن خطة المحافظة لتنمية الواحة ووضعها على الخريطة السياحية لمصر. وتضمنت زيارة الوفد أيضا تفقد منطقة آثار دشاشة بسمسطا، للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذى لمشروع تطوير المنطقة الأثرية التى تضم مقبرتى أنتى وشُدو، اللتين تعودان لأواخر الأسرة الخامسة وأوائل الأسرة السادسة فى الدولة الفرعونية القديمة، حيث تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة لتكون مهيئة لاستقبال الزائرين وفتحها أمام حركة السياحة خلال الفترة القليلة القادمة.

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