هاشتاج 100 مليون سيسي يتصدر تويتر .. ومغردون : فى قلب المصريين

#ميه_مليون_سيسي انا معاهم ومنهم وأولهم ولست آخرهم
ربنا يخليك ويبارك فيك يا ريس #ميه_مليون_سيسي
#ميه_مليون_سيسي
ربنا یحفظک یا رٸیسنا فی التطور الذی نشاهده فی کل انحاء مصر کلها
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#ميه_مليون_سيسي
السيسى فى قلب المصريين والمفروض ان يكون جوه عيونهم حتى يحافظوا على من يعمل ليل ونهار لبلدهم وحياتهم.
كان حلم اي مصري من زمان هو تنمية سيناء وبسط سيادة الدولة عليها دلوقتي الجيش المصري واصل لكل شبر في ارض سينا و بيتبنى فيها مدن جديدة وكمان ارصها بتتخضر و تتزرع بعد ماكانت صحرا #ميه_مليون_سيسي #سيناء_تهتف_للسيسي.
#ميه_مليون_سيسي الجيش والشعب هنكمل المشوار بالجيش والشعب هنقضى على الخونة والارهاب كلنا معاك وفداك ياسيسى.
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