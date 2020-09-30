نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

طقس غدا الخميس:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الخميس طقس مائل للحراره القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون الرياح نشيطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

طقس يوم الجمعة المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل يشهد مائل للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة علي جنوب سيناء، كما تكون الامطار متوسطة الي رعدية علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد يصاحبها رياح مثيرة للأتربة.

طقس يوم السبت المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم السبت المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحًا مصحوبة برياح معتدلة نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 العظمى والصغرى 30.

