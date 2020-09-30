غدا.. شكرى ونظيره المجرى يعقدان جلسة مباحثات مشتركة بالقاهرة

يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا الخميس، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى.



يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا الخميس، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى. يأتى ذلك للتوقيع على مذكرتى تفاهم وعقد جلسة مباحثات فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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