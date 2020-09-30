محافظ شمال سيناء : مستمرون فى تعقيم المنشآت الخدمية

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إن المحافظة مستمرة فى أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأشار المحافظ - فى تصريح اليوم الأربعاء - إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى طهرت مديرية الإسكان وعدد من المساجد والمدارس اليوم على مستوى مدن المحافظة.

ونوه بأن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 800 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية متنوعة على مستوى المحافظة، منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.