التشكيل الرسمى لكلاسيكو بايرن ميونخ ضد دورتموند بكأس السوبر الألمانى

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، ولوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسى الذى يخوض الكلاسيكو النارى المقرر إقامته في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا"، في كأس السوبر الألماني، حيث تجمع المباراة بين بطلي الدوري والكأس، على الرغم من فوز العملاق البافارى حامل لقب الدوري الألماني في الأعوام الثمانية الماضية، والفائز أيضًا بلقب الكأس على حساب باير ليفركوزن، وهو ما وضعه بمواجهة وصيفه في البوندزليجا "أسود الفيستفاليا".

وجاء تشكيل البايرن ضد دورتموند كالتالى..

مانويل نوير في حراسة المرمى، بافارد، نيكولاس سول، هيرنانديز، ديفيز، كيميش، مارتينيز، توليسو، كومان، مولر، ليفاندوفسكي.

تشكيل بايرن ميونخ تشكيل بايرن ميونخ

ويبدأ دورتموند أمام بايرن ميونخ بالتشكيل التالى..

مارفين هيتز في حراسة المرمى، إيمرى كان، هوملز، أكانجي، مونييه، داوود، باسلاك، براندت، ماركو رويس، وإيرلينج هالاند.

تشكيل دورتموند

يدخل بايرن ميونخ المباراة بعد خسارة مفاجئة تعرض لها في الجولة الماضية من الدوري الألماني 4-1 على يد هوفنهايم، وذلك بعد فترة طويلة من مسلسل الانتصارات والأفراح تذوق طعم المرارة، وتقديم مستويات مميزة كان أخرها حصده للسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية ليضيف أول لقب له في الموسم الجديد.

ويسعى بايرن ميونخ في هذه المواجهة القوية إلى تحقيق الفوز من أجل حصد اللقب الثاني له هذا الموسم واعتلاء منصات التتويج والثامن له بالسوبر الألماني، لكنه سيفتقد نجمه الجديد ليروي ساني الذي يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة.

في المقابل بوروسيا دورتموند الذي يقدم مستوى مميزًا في بطولة الدوري، يدخل اللقاء ويعلم صعوبة الخصم ولكن سيقاتل من أجل حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، وحقق أسود الفيستيفاليا اللقب 6 مرات في تاريخه كان آخرها الموسم الماضي 2019، ويرغب هذه المرة حصد السوبر السابع والثاني تواليًا من أنياب الغريم التقليدي بايرن ميونخ.