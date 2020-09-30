ممثل الصحة العالمية برسالة خطية لفاكسيرا: مصر أم الدنيا ونتمنى تحقيق اكتفاء اللقاحات

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وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين فى مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.
خطاب ممثل منظمة الصحة العالمية
كما قام الوفد على مدار 4 أيام بزيارة مصنع 60 ومبنى 1 ومبنى 2 ومبنى 27 ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة 6 أكتوبر ومنطقة التغليف المركزى والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.
وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل فى مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.
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