الأطباء تنعي 3 من شهداء المهنة بسبب كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد التواب محمد أبو بكر استشاري باطنة ومدير مستشفى التحرير العام بامبابة سابقًا والتي توفي بمستشفي العزل بالعجوزة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19 و الشهيدة الدكتورة عزة محمد محمود غنيم استشارى أمراض النساء والتوليد ومدير القومسيون الطبى مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية جامعة المنوفية والتي توفيت بمستشفى الدرة الخاصة بشبين الكوم محافظة المنوفية نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19 و الشهيد الدكتور السيد عبد اللطيف نصر مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية والذي توفي بمستشفي العزل بالمنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19 خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء .

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