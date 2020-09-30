مرأة المحامين تنظم جولات بالمحافظات لضم أعضاء جدد باللجنة

قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المرأة، إنها ستقوم بجولة في المحافظات للإعلان عن اللجنة، وضم جميع الزميلات الراغبات الإنضمام إلى اللجنة عن طريق استمارة تحتوي على بيانات المحامية، إلى جانب صورة من كارنية المحاماة، مشيرة إلى أنه سيصدر كارنية خاص بلجنة المرأة لكل المحاميات المنضمين إليها.

وأضافت"غنيم"، فى تصريح لها انه سيتم تشكيل لجان للمرأة على مستوى الجمهورية بجميع الفرعيات، ولن يستثنى أحد سواء قطاع عام او قطاع خاص، منوهةً إلى أن الخدمات التي تقدمها اللجنة ستكون متاحة لجميع المحاميات، ومن يرغب في الإشتراك باللجنة يتواصل معها شخصيًا .

وكشفت مقرر لجنة المرأة، عن تقديم محاميات أسيوط استمارأت الإشتراك باللجنة، والتي وصل عددهن إلى 750 محامية، وسوف تقوم بعمل نموذج لاستمارة الإشتراك باللجنة ونشرها عبر الموقع الرسمي للنقابة، مشددة على أن مواعيد الاجتماعات الخاصة باللجنة سواء كان في محافظة، أو النقابة العامة، سيتم الإعلان عنها من خلال موقع النقابة.

وأوضحت، أن الأستاذة أشواق الشبعان، ممثلة عن محاميات كفر الشيخ تواصلت معها من أجل انضماهم للجنة، وسيقومن بملئ استمارة الإشتراك، وعن الإنتهاء منها ستقوم بزيارتهن لعقد أول إجتماع بمحاميات كفر الشيخ، مشيرةً إلى أنه ستقوم بتنظيم تجمع لمحاميات قنا للإجتماع بهم، وأن هناك بعض النقباء بالفرعيات متعاونيين، وهذا يسهل من عمل اللجنة.

وشددت" غنيم" على أن هذه اللجنة نوعية ذات طبيعة خاصة ولا يجوز تدخل الزملاء المحامين فيها، فعند وجود انتخابات داخل اللجنة يقتصر التصويت فيها على المحاميات فقط، كاشفةً عن أنها تدريبات الجامعة الأمريكية بناء على البروتوكول الموقع تم تخصيص 70% من التدريبات والمنح الدراسية للمحاميات، وأنها ستتواصل مع رئيس مصلحة الطب الشرعي، من أجل تعميم دورات الطب الشرعي على جميع الفرعيات بحيث لا يكون هناك تفرقة.

