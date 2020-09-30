نجوم الفن والمشاهير يتألقون في زفاف "سامر ومي".. صور

في واحدة من اجمل السهرات احتفل الفنان اسماعيل محمود بزفاف كريمته "مي" علي المهندس "سامر" لاشين وذلك داخل احد الفنادق بالقاهره وسط حضور نجوم المجتمع والمشاهير. وحضر حفل الزفاف الفنان الكبير محمود حميده الذي شهد علي عقد القران و المطرب مصطفي محفوظ و غيرهما العديد. واحيا الحفل النجم هشام عباس الذي اشعل الحفل بالعديد من اشهر اغانيه وسط اجواء من الفرح والرقص بين الحضور واستمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي .

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