انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من أكتوبر 2020 والبترول تستعد لإعلان السعر الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلال ساعات أو أيام قليلة على أقصى تقدير سوف يتم إقرار أسعار البنزين الجديدة، والتي من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 3 شهور قادمة بدايةً من أكتوبر ومروراً بنوفمبر وديسمبر، والأسعار الجديدة ليست قاصرة على البنزين فقط ولكنها تشمل جميع أنواع الوقود من بنزين وسولار وغاز.

توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من أكتوبر 2020

وتأتي هذه الأسعار الجديدة للبنزين والوقود بشكل عام، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق التسعير التلقائي للوقود، حيث هناك لجنة معنية بتسعير الوقود تجتمع على رأس كل ثلاثة شهور، وتحدد الأسعار الجديدة لتتماشى مع الأسعار العالمية، ولكن يشترط أن تكون الأسعار الجديد بالزيادة أو الإنخفاض لا تزيد عن 10%.

وتستعد وزارة البترول للإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم العمل بها رسمياً في مصر حى أول يناير 2021، وفي آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي في يوليو الماضي قررت اللجنة تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر من بنزين 80، و7.50 لبنزين 92، و8.50 جنيه لبنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه للتر.

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وهناك 3 توقعات للأسعار الجديدة للوقود في مصر، وهي كما يلي:

أولاً| تثبيت الأسعار على السعر الحالي.

ثانياً| تخفيض الأسعار بنسبة لا تزيد عن 10%.

ثالثاً| زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد عن 10%.