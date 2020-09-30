نجاح تجربة عبور أول باخرة أسفل كوبرى كلابشة على النيل بأسوان

وقال المحافظ - فى بيان مساء اليوم الأربعاء - إن أول باخرة سياحية تسمى "أمواج" عبرت خلال رحلتها بين الأقصر وأسوان بنجاح أسفل الكوبرى فى المساحة المسموح فيها بعبور الفنادق السياحية العائمة.
ورحب محافظ أسوان بالفوج السياحى المتواجد على الباخرة والذى يضم سائحين من جنسيات سويسرية وأمريكية، فى مستهل الموسم السياحى الحالى بعد استئناف عمل الفنادق العائمة.
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