متحدث الرئاسة: مشروع مرابط مصر يستعيد الإرث العريق فى تربية الخيول العربية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع مرابط مصر يهدف لاستعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه جارى دراسة الموقع المناسب لمشروع مرابط مصر لتربية وإنتاج الخيول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي وجه بالدراسة الدقيقة للمشروع. ولفت المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مشروع مرابط مصر سيقام على مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مشروع مرابط مصر له مردود ثقافي وحضاري وسياسي.

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