الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال عالية الجودة

قالت الدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، في رسالة خطية أثناء زيارتها للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية " فاكسيرا": "أتمنى لكم الموافقة والنجاح في الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال ذات جودة عالية بام الدنيا مصر وتصدير للدول الأفريقية والعربية".

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.

وزار الوفد على مدار ٤ أيام، مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .

وتابع : إن كورونا تسبب في إزهاق روح مليون شخص في العالم بينهم 60 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى 3 دول هي المغرب والعراق وإيران أبلغت عن 85 % من الوفيات.

واضاف المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه علي الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة منعا للعدوي من كورونا وأضاف: يمكن انتقال كورونا عن طريق الهواء في الأماكن المزدحمة وعن طريق المخالطة للشخص المصاب ولمس الأسطح الملوثة.