انت الان تتابع تفاصيل خبر “الآن” استعلم عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر واعرف قيمتها وأنت في المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكن لمتابعينا معرفة قيمة فاتورة الكهرباء قبل دفعها، وذلك أثناء تواجدك في المنزل، وتسهيلاً على متابعي مصر فايف، واستمراراً لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين والحصول على الخدمة بشكل سهل وبسيط، ننشر لكم طرق الإستعلام عن الفاتورة الخاصة بك وأنت في منزلك، وذلك لجميع المحافظات.

استعلم عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر

وللإستعلام عن قيمة الفاتورة يمكنك الدخول على الروابط التالية والخاصة بمواقع شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، والتي من خلالها تتمكن من الإستعلام عن فاتورتك.

1- لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء للتابعين لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، من هنا.

2- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من هنا.

3- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، من هنا.

4- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، من هنا.

5- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من هنا.

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6- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من هنا.

7- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من هنا.

8- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من هنا.

9- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من هنا.