مواقف الشيخ نواف الأحمد.. حزم فى القضايا الداخلية وانفتاح على العالم

منذ 14 عاما مضت، كشف أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، سر اختياره للأمير الحالى الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد، مشيرا إلى أنه عهد فيه الصلاح والجدارة والكفاءة التى تؤهله لولاية العهد فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها فى الدستور وقانون التوارث.





وبعد إعطاء الشيخ نواف الصباح بعض من صلاحياته لإدارة البلاد، استكمالا لمشواره الطويل فى خدمة الكويت، ظهرت مواقفه القوية فى عدد من القضايا الشائكة، والتى يرصدها "دوت الخليج" فى التقرير التالى:

الإرهاب

أكد الشيخ نواف الصباح، أن العالم بأجمعه يعانى من الإرهاب ولا يزال خطره يهدد بعض الدول، ولا يمكن القضاء عليه إلا من خلال تضافر جهود جميع الدول وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين وتنمية ثقافته ورفع المستوى المعيشى.

ففى عام 2005 وقع حادث إرهابى فى أم الهيمان عندما كان الأمير السابق للبلاد أحمد الصباح حاضرا ودخل أحد البيوت للاطمئنان وطلب عدم دخول صحفيين، خرج الأمير نواف الصباح للصحافة وتحدث قائلا: لقد تمت السيطرة على أحداث الإرهاب ولا خوف على الكويت ونحن قادرون وبحزم التعامل مع ذلك وأهم شئ سلامة أفراد الأمن الذى يضحون بأنفسهم لحماية المواطنين.

القضية الفلسطينية

وعن موقفه من القضية الفلسطينية، أكد نواف الأحمد الصباح أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والنهائى دون التوصل إلى حل عادل فى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بحل الخلافات القائمة بين القيادة الفلسطينية وتوحيد جهودها، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية بهذا الشأن.

موقفه من النووى الإيرانى

الشيخ نواف الصباح، يرى أن من حق أى دولة فى العالم الحصول على الطاقة النووية للاستخدام فى الأغراض السلمية ولكن إذا كانت هناك أى ملاحظات عن كيفية تشغيل مفاعلات إيران النووية، فيجب التسوية بالحوار والمفاوضات للتوصل لحلول مناسبة لجميع الأطراف، وأن حل هذا الملف يأتى عن طريق الحوار الدولى عبر المنظمات الدولية المختصة.

دعم شباب الكويت

نواف كان دائما ما يشيد بالشباب ويصفهم بحماة الوطن ومستقبل الدول ومن أولوياته دائما توفير الرعاية لهم، ومن المواقف الإنسانية أنه يصر على مشاركة المواطنين الشعائر الدينية كل رمضان فى مسجد بلال الذى قام ببنائه، وعندما كان وزيرا للخارجية وسمع عن عدم توفر جوازات سفر للمواطنين اتخذ قرار بدفع مقابلها المادى من مكتبه الخاص لتوفيرها لعدم تعطيل مصالح الكويتيين.