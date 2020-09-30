استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفنى للأسقفية، ود. هانى رياض المدير التنفيذى وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم.





وقدم الوفد لقداسة البابا التقرير السنوى الدورى للأسقفية. ووقع قداسته على التقرير بنسختيه العربية والإنجليزية، كما أشاد بالجهد المبذول فى التقرير. وتأتى هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ58 لتأسيس أسقفية الخدمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة الذكرى الـ58 لتأسيسها.. البابا يستقبل وفد أسقفية الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.