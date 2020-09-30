في مناسبة الذكرى الـ ٥٨ لتأسيسها.. البابا تواضروس يستقبل وفد أسقفية الخدمات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفني للأسقفية. كما رافق نيافة الأنبا يوليوس خلال الزيارة الدكتور هاني رياض المدير التنفيذي وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم، حيث قدموا لقداسته التقرير السنوي الدوري للأسقفية. ووقع قداسة البابا تواضروس الثاني على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية، وأشاد بالجهد المبذول في التقري، حيث تأتي هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ ٥٨ لتأسيس أسقفية الخدمات. وبعثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة للأمير نواف الأحمد أمير دولة الكويت لتوليه منصب أمير البلاد.

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