خلال لقائه بأسقف نيويورك.. البابا تواضروس يطالب بتفعيل لائحة الحماية من السلوكيات المنحرفة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوي في أمريكا ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تمت مناقشة لائحة حماية الكنيسة وأبنائها من السلوكيات المنحرفة وهي لائحة ملزمة لكافة العاملين بكل كنيسة لضمان نقاوة الخدمة بالكنيسة.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني أثنى على هذه اللائحة وطلب تفعليها بكل شفافية وموضوعية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفني للأسقفية.

كما رافق نيافة الأنبا يوليوس خلال الزيارة الدكتور هاني رياض المدير التنفيذي وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم، حيث قدموا لقداسته التقرير السنوي الدوري للأسقفية.

ووقع قداسة البابا تواضروس الثاني على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية، وأشاد بالجهد المبذول في التقري، حيث تأتي هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ ٥٨ لتأسيس أسقفية الخدمات.