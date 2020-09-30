الأنبا باخوم يزور راهبات الدومنيكان دليفراند بمصر الجديدة

زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، راهبات الدومنيكان دليفراند بمقر الراهبانية بمصر الجديدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن الحوار بين نيافة الأنبا باخوم وبين الراهبات دار حول التبادل الرعوى والحياة الرعوية بين الرهبانية والإيبارشية.

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واحتفلت كنيسة سيدة البشارة بمدينة طنطا بالقداس الاحتفالي للقديسة تريزا؛ وترأس القداس الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا.

وألقي الشماس ماهر ابادير كلمة العظة، والتي تحدث فيها عن "قصة حياة سانت تريزا"، مشيرا إلى أن الكثير من الفضائل التي تمتعت بها القديسة تريزا، واختتمت صلاة القداس بالبركة الرسولية واطلق الجميع بسلام.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوي في أمريكا ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.