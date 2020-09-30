بطريرك الكاثوليك مهنأ أمير دولة الكويت: نصلي إلى الله أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة علي تقلده منصب أمير البلاد، خلفا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي توفي صباح أمس الثلاثاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وجاء بنص التهنئة، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة علي تقلده منصب أمير البلاد، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد.

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