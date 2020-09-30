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مطران البحيرة يدشن أيقونات كنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور

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دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية اليوم بعض الأيقونات الخاصة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.
كان نيافة الأنبا باخوميوس صلى عشية وقداس عيد الصليب المجيد مساء السبت وصباح الأحد هذا الأسبوع في الكنيسة ذاتها، يأتي هذا في إطار استئناف نيافته أنشطته الرعوية عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت مستشار الدعم الفني للأسقفية.

كما رافق نيافة الأنبا يوليوس خلال الزيارة الدكتور هاني رياض المدير التنفيذي وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم، حيث قدموا لقداسته التقرير السنوي الدوري للأسقفية. 

ووقع قداسة البابا تواضروس الثاني على التقرير بنسختيه العربية والانجليزية، وأشاد بالجهد المبذول في التقري، حيث تأتي هذه الزيارة بمناسبة التذكار الـ ٥٨ لتأسيس أسقفية الخدمات. 

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