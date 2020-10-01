عاجل .. مصدر أمنى ينفى خطف أهالى قرية العوامية لأفراد شرطة

نفى مصدر أمنى، ما تناولته القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من قيام عدد من الأهالى بقرية العوامية بمحافظة الأقصر، باختطاف عدد من أفراد الشرطة القاطنين فى تلك القرية تعبيرا عن احتجاجهم لمقتل أحد الأشخاص.





وذكر أنه تبين من الفحص عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.

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