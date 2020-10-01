الوفد يدعو أعضائه للمشاركة باحتفالات أكتوبر غدا الجمعة فى الميادين

دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصرى للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، غدا الجمعة، بالميادين الرئيسية فى المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى "المنصة" بمدينة نصر.





وجدد الحزب، فى بيان له، العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار، ويدعم مشروع الرئيس فى بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى. وذيل حزب الوفد بيانه، بجملة "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

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