القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى كوتة المرأة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأربعاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة فى 142 دائرة من إجمالى 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، وأحالتها للمحكمة الإدارية العليا.





وأقامت أمل عبدالرسول حسين عبدالنعيم، المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردى، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبى الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019.

كما طالبت بمنح المرأة المصرية فى كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذى ذكرت المادة الأولى والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا فى ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالدستور فى نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة فى قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.