انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات سعر البنزين والسولار الجديد والذي سيتم العمل به حتى يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر المواطنين في مصر الآن ما سيفسر عنه اجتماع لجنة التسعير التلقائي المكلفة بتحديد سعر البنزين والمواد البترولية الجديد والذي سوف يتم العمل به خلال أيام ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر يناير من عام 2021، حيث أنه منذ اعلان تحرير سعر البترول في مصر وربطه بالسعر العالمي، اجتمعت لجنة التسعير التلقائي بتحديد سعر البنزين والمواد البترولية نحو 4 مرات قررت فيها تثبيت السعر مرتين وخفضة مرتين، وسوف ننشر التوقعات الخاصة بسعر البنزين والتي سوف يتم العمل بها خلال الايام القليلة المقبلة.

توقعات السعر الجديد للبنزين والذي سوف يتم العمل به خلال أيام:-

تعد المرة المقبلة هي المرة الخامسة التي سوف تجتمع فيها لجنة التسعير التلقائي للبنزين والمواد البترولية، حيث أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة العليا للتسعير التلقائي لسعر البنزين والمواد البترولية سوف خلال الايام القليلة المقبلة وذلك في الأسبوع المقبل أو كحد أقصى العشرة أيام الأولي من شهر أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد سعر البنزين والمواد البترولية والتي سوف يتم العمل بها اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وحتى شهر يناير من العام المقبل 2021.

ولجنة التسعير التلقائي للبنزين والمواد البترولية تقوم بتحديد السعر الجديد للبنزين والمواد البترولية بناءً على ما يلي:-

تحديد السعر الجديد وفقاً لمعادلة سعرية بحيث تقوم بالربط بين أسعار خام برنت وسعر الصرف والتكلفة.

يتم ربط السعر المحلي للمنتجات البترولية بالاسعار العالمية وذلك في التكلفة وذلك بشكل تلقائي.

تجتمع تلك اللجنة كل ثلاثة أشهر من أجل تحديد سعر البنزين الجديد والمواد البترولية والذي سيتم العمل به طوال الثلاث أشهر المقبلة.

لا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك سواء بالارتفاع أو بالانخفاض عن 10% من السعر الساري حالياً.

السعر الحالي للبنزين والذي تم العمل به منذ شهر يوليو الماضي وحى شهر سبتمبر 2020:-

في شهر يوليو الماضي اتخذت لجنة التسعير التلقائي بتحديد سعر البنزين والمواد البترولية قراراً بتثبيت سعر البنزين وذلك كالتالي:-

النوع السعر للتر بنزين 80 6.25 جنيه بنزين 92 7.50 جنيه بنزين 95 8.50 جنيه السولار 6.75 جنيه

وهناك توقعات بأن تقوم لجنة التسعير التلقائي للبترول بتثبيت السعر الذي تم العمل به خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2020 ليستمر ذلك السعر حتى يناير 2021 وفى حالة الارتفاع أو الانخفاض فإن ذلك لن يتخطى نسبة الـ 10% من سعر البيع الحالي.