شاهد .. طارق شوقى للمعلمين : سيتم زيادة الأجور .. والتعيين موقوف

ووجه الدكتور طارق شوقى، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، حديثه إلى المعلمين قائلًا: "سنزيد من مرتباتكم ولكنكم لا تعلمون الكيفية التى سيجرى بها ذلك، فتوقفوا عن الاقتراحات، لأن التعيين موقوف"، مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون متفاوتة من معلم لآخر على حسب اجتهاده.
وفيما يخص أزمة تجديد عقود 36 ألف معلم، ومسابقة تعيين 120 ألفًا آخرين، قال وزير التربية والتعليم، إن هناك من يعتقد بأن له أحقية فى التعيين بمجرد تقديمه، موضحًا أنه فى الوقت الحالى "مافيش تعيين".
وأشار إلى أنه حين يكون هناك احتياج سيتم التعاقد، ولكن بشكل مؤقت، مطالبًا المعلمين أن يبنوا توقعاتهم على ذلك.
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