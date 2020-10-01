شاهد .. طارق شوقى للمعلمين : سيتم زيادة الأجور .. والتعيين موقوف

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، إن الكثيرين يحاولون إثارة أزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسى مرتب العام 2014، موضحا أنه سيتم زيادة أجور المعلمين ولكن ليس بهذا الشكل. كما طالب بالتوقف عن إثارة تلك المشكلة بقوله : "لو سمحتم يا جماعة كفاية".





ووجه الدكتور طارق شوقى، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، حديثه إلى المعلمين قائلًا: "سنزيد من مرتباتكم ولكنكم لا تعلمون الكيفية التى سيجرى بها ذلك، فتوقفوا عن الاقتراحات، لأن التعيين موقوف"، مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون متفاوتة من معلم لآخر على حسب اجتهاده.

وفيما يخص أزمة تجديد عقود 36 ألف معلم، ومسابقة تعيين 120 ألفًا آخرين، قال وزير التربية والتعليم، إن هناك من يعتقد بأن له أحقية فى التعيين بمجرد تقديمه، موضحًا أنه فى الوقت الحالى "مافيش تعيين".

وأشار إلى أنه حين يكون هناك احتياج سيتم التعاقد، ولكن بشكل مؤقت، مطالبًا المعلمين أن يبنوا توقعاتهم على ذلك.