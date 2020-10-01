نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بـ كوبرى السيدة عائشة بسبب كسر ماسورة مياه

وأضاف يونس، خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح يونس، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة ، كما شهد أعلى الأوتوستراد بعض الأحجام المرورية أيضا، كذلك الأمر عند منطقة البساتين.

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند منزل كوبرى فيصل القادم من شارع السودان أمام مترو الجامعة، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند محور جوزيف تيتو بسبب إنشاء كوبرى سيارات، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من مدينة نصر.

كما ظهرت بعض الكثافات بمطلع كوبرى السيدة عائشة المتجه للقلعة بسبب كسر ماسورة مياه، لذلك يفضل سلوك كورنيش النيل فهو أفضل حالا، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.