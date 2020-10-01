طقس اليوم الخميس.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 33

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس ، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة ، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربة ، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويطون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة ، كما يسود طقس شديد الخرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض تامناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ، وتكون متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36