حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-10-2020

خلال اليوم قد يكون هناك بعض الخسائر.. ومن ناحية نفسيّة لستَ مرتاحاً وتميل لأن تتذكر الماضي ويسيطر عليك إحساس بالندم.. الوضع مؤقت ولابأس أن تكون حذراً بكلّ خطوة وبكلامك ومراسلاتك لتتحاشى أيّ مشكلة.. انتبه للصحّة وخففّ عصبيّتك.. مزاجك يكون 65%.

العاطفة : قَد تتذكر شيئاً من الماضي أو تميل لأن تعيش الذكريات وتزهد بحاضرك.. وأفضل شريك خلال يومك القوس والدلو والأسد والميزان والجوزاء والحمل.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-10-2020

يرافقك الحظّ الجيّد خلال يومك و أمورك تكون بأفضل حالاتها.. فبعد معاكسات دامت أيّام خاصّة بالعمل وبالناحية العاطفية.. تتلقى الفوائد المتعددة ..تميل لأن تهتمّ بالصداقة وتجد دعماً من أتباع موثوقين أو من شخص و جهة نافذة.. تشعر بتحررّ وتتمتّع بذكاء وفطنة وتجذب اهتمام الجنس الآخر.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : لديك يوم جيّد وقَد توجّه اهتمامك لعلاقة صداقة وتحدث تطورات تعطيك شعوراً إيجابيّاً.. وأفضل شريك خلال يومك الثور والحوت والسرطان والعذراء والجدي والعقرب والحمل.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2-10-2020

لديك بعض المعاكسات خلال اليوم سببها قمر الحوت الذي لايتناسب مع طباعك.. قَد تشعر ببعض الضياع وتختلط عليك الأمور.. وارد أن تسمع كلام مزعج وهناك من ينمّ بظهرك.. انتبه من ردّة فعلك تجاه غيرك وتحكّم بمزاجك.. حاول أن تؤجل الأمور المصيريّة.. مزاجك يكون 60%.

العاطفة : تبدو عقلانيّاً وأكثر قسوة بهذا اليوم ربما تشعر أنّ ماتبحث عنه هو مجرد خيال وبعيد المنال.. وأفضل شريك خلال يومك القوس والأسد والدلو والجوزاء والحمل والميزان.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2-10-2020

لديك يوم إيجابيّ بامتياز وبعد أن عشتَ ضغوطات نفسيّة بالأيام التي مضَت تتحرّر لتعيش أجواءً مسليّة وتسعى لأن تجدّد بحياتك الشخصيّة وبعلاقاتك أو بالشكل والمظهر.. بإمكانك أن تخطط لشيء جديد أو تهتمّ بمواضيع ترفيهيّة وتتعرف على أشخاص جدد.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : لديك يوم رائع للتجديد وكسر الروتين و إن كنتَ عازباً قَد تعرف شخصاً غريباً عن بيئتك.. وأفضل شريك خلال يومك الجدي والحوت والثور والسرطان والعقرب والعذراء.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2-10-2020

بهذا اليوم تكون فرصك من نواحي ماديّة فتحقق منافع جيّدة بوقت مناسب.. لكنّ هناك تعب نفسيّ يحفّز شعورك بالقلق والشك تجاه كلّ شيء فلا حلّ وسط لديك.. كذلك ثقتك بالآخرين ضعيفة.. حاول أن تبدي بعض المرونة ولا تنسى أنها تأثيرات مؤقتة.. مزاجك يكون 60%.

العاطفة : تعطي بهذا اليوم انطباعاً لا يشبهك إذ تتعامل ببعض التعالي وحب السيطرة.. وأفضل شريك خلال يومك القوس والأسد والحمل والجوزاء والميزان والدلو والجدي والعقرب.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2-10-2020

أمورك متجهة نحو الأفضل بسبب تأثير الكواكب بأهمّ بيوتك الفلكيّة.. أمامك يوم يفيدك كثيراً وحظوظك مميّزة خاصّة عاطفيّاً.. كذلك تشعر بارتياح نفسيّ عامّ.. تتمتّع بحسّ رقيق وجمال وتعود لك الثقة بالنفس فتكون اجتماعيّاً وتبدي كثيراً من المرونة.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : تحالفك الحظوظ هذا اليوم فتكون منسجماً مع الآخر وراضٍ لكلّ التطورات وجاذبيتك عالية وبإمكانك أن تجددّ وتهتمّ بمظهرك.. وأفضل شريك خلال يومك العقرب والعذراء والحوت والجدي والسرطان والثور.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2-10-2020

يومك هذا يحمل لك التعب والتوتّر.. فأعمالك كثيرة و واجباتك أيضاً وتسابق الوقت لتنجز كلّ شيء وحالتك النفسيّة تتدنّى جداً لأنّ قمر الحوت لايناسبك.. تراودك أفكار سلبيّة وتشعر أنّ أعداءك كثُر.. الأهم ان تنتبه للصحّة ولا تبالغ بالتشاؤم وتحرق أعصابك.. مزاجك يكون 60%.

العاطفة : الزهرة تؤثّر على علاقتك العاطفية فتعطيك وضع مطمئن من زاويتها المهمة.. لو أنّك بهذا اليوم تكون نكديّاً وعصبيّاً.. وأفضل شريك شريك خلال يومك الميزان والدلو والقوس والأسد والحمل الجوزاء والعذراء.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2-10-2020

حين يتواجد القمر بالحوت ستشعر أنّك مرتاح أكثر من السابق وبأغلب النواحي كونك قضيتَ أيّاماً صعبة.. يعززّ ذلك الحدس الإيجابيّ.. يومك ممتع تقضي خلاله أوقاتاً سعيدة مع من تحب إن كان بالتواصل وكتابة الرسائل.. كذلك تميل للإنفتاح بتفكيرك ويحالفك حظ بنواحي مال وسيولة.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : الحظ جيّد والظروف قَد تساعد بتطورات تخصّ المستقبل ومولود العقرب تكون الأكثر سعادة لهذا اليوم.. وأفضل شريك خلال يومك العقرب والثور والجدي والعذراء والحوت والسرطان.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-10-2020

أمامك يوم لابأس به لكنّه ليسَ الأفضل.. هناك بعض الهموم العائلية التي لا تجد حلولاً لها خلال يومك.. عليك أن تحسن ظنونك بمن حولك ولا تكن متعصباً لرأيك.. تبدو مترددّاً حتى بأصغر قرار ومتقوقعاً لاتحبذ إخبار غيرك بخططك.. حاول أن تعززّ حدسك الايجابيّ.. مزاجك يكون 65%.

العاطفة : قَد تكون عرضة للتوتر بهذا اليوم.. وضعك غير مستقر وتحتاج ليومين كي تتحسّن الأمور وتجد حلولاً ممكنة.. وأفضل شريك خلال يومك الأسد والحمل والقوس والميزان والجوزاء والدلو والعقرب.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2-10-2020

تعيش يوم مميّز تبدو خلاله بحالة مزاجيّة عالية.. متفائل متكلّم ومحبوب من الآخرين.. تتعززّ ثقتك بنفسك وتتقرّب من الجميع حيث تقدم المساعدة لمن يحتاجك دون ترددّ خاصّة تجاه محيطك المقرّب مثل الإخوة.. يوم للتواصل والنشاط.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : بالنواحي العاطفية هذا اليوم الأفضل حاول أن تستغلّ ذلك وخاصّة بأمور ترتبط بمستقبل علاقتك.. وأفضل شريك خلال يومك الجدي والحوت والسرطان والثور والعقرب والعذراء والجوزاء.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2-10-2020

يومك لابأس به.. بناحية يحمل فرصاً ماديّة جيّدة لكن انتبه لمصروفك الشخصيّ.. و بناحية ثانية تحكّم بصراحتك ولا تعطي كل ما تعرف من معلومات قَد يستغلّ ذلك أحدهم فتقع بمشكلة.. النواحي الماديّة والعاطفيّة جيدة وتعتبر استثنائيّة مع تواجد زوايا لا تتكرر.. مزاجك يكون 75%.

العاطفة : الفلك يعدك بشيءٍ جديد حيث الزهرة تحفّز فيك حب الإستقرار.. عليك هذا اليوم أن تخففّ اندفاعك المفرط.. وأفضل شريك خلال يومك القوس والجوزاء والميزان والأسد والدلو والحمل.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2-10-2020

القمر يستمرّ عندك وخلال تواجده في مجموعتك النجميّة تكون لديك حظوظاً مميّزة ونفسيّاً ترتاح وتبدي نشاط بإنجاز عملك وتتلقّى أخباراً مفرحة.. تبدو ممتنّاً لكلّ شيء.. جاذبيتك عالية وإيجابيّ بتعاملك.. كما تخفّ تصاعديّاً المعاكسات التي كانت بالأيام الماضية وتجد حلولاً ممكنة لمشاكلك إن وجدت.. مزاجك يكون 85%.

العاطفة : فلكياً أنت الأفضل لهذا اليوم وطاقتك العاطفية مضاعفة فتشعر بانجذابك للحبيب وبشكل عام تقضي يوم إيجابي ممتع ولا روتين يحكمه.. وأفضل شريك خلال يومك الثور والجدي والحوت والعقرب والعذراء والسرطان والأسد.