وزيرة الهجرة تطلق اليوم مبادرة اتكلم مصرى

ووفقا لبيان وزارة الهجرة، تأتى المبادرة فى إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج. وتسلمت مكرم الشعار الرسمى لمبادرة "اتكلم مصرى" الذى أهداه رئيس المجلس المصرى للفنون التشكيلية الفنان أشرف رضا، للوزارة، تمهيدا لإطلاقه.

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