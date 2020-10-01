السيسي يصل الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

كان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أول أمس نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قطع التلفزيون الرسمي الكويتي بثه لإعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.