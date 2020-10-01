أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة فى عضوية نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ضمن أنشطة برلمان الشباب 2020 تحت شعار "كن قياديا...كن مؤثرا" وذلك عبر التسجيل على الاستمارة الإلكترونية:https://www.emys.gov.eg/youth/elecY_parliament_form حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تمديد فترة التسجيل جاء نظرا للإقبال الشديد من شباب مصر للمشاركة فى أنشطة برلمان الشباب لهذا العام.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء النموذج الجديد لبرلمان الشباب"إلكترونيا" كتجربة أولى فى إطار ماتولية الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وبناء الإنسان بشكل عام، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030، تنطلق رؤى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية خلال تطبيق نموذج محاكاة السلطة التنفيذية"مجلس الوزراء، المجالس المحلية، مجلس المحافظين"، تطبيق نموذج محاكاة السلطة التشريعية "مجلس النواب، مجلس الشيوخ".

جدير بالذكر أنه يشترط للالتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب أن يكون المشترك عضوا بمركز الشباب،وأن لا يتخطى عمر المشترك 25عاما ولا يقل عن 18عاما حتى نهاية فترة التسجيل 15 أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة: مد فترة المشاركة بنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.