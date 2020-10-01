ياتى الافتتاح ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة فى مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكترونى لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار عمر مروان، رسالة لقضاة مصر الأجلاء بمناسبة بدء العام القضائى الجديد 2021، فى الأول من أكتوبر، أكد خلالها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية فى التقاضى، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية فى سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمى لإجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصر الغالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.