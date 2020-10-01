سفير الصين بالقاهرة: حجم التبادل التجارى مع مصر 6.692 مليار دولار

وقال فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، الذى يوافق اليوم الخميس، إن الرئيس الصينى التقى مع الرئيس السيسى 9 مرات إما عن طريق زيارات للصين أو لحضور مؤتمرات عقدت فى الصين على مدار 6 سنوات، وكذلك الزيارة التاريخية للرئيس الصينى للقاهرة فى عام 2016، وأن العلاقات الصينية المصرية تتطور بخطى ثابتة وتم رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ويتم تعميق وترسيخ التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بشكل مستمر.

وأوضح أن الرئيسين السيسى وشى تواصلا مرارا من خلال المحادثات الهاتفية وتبادل الرسائل والتفاعل أثناء فعاليات متعددة الأطراف هذا العام عقب تفشى جائحة "كوفيد -19"، وأصدرا توجيهات بصفة شخصية لتعزيز التعاون الثنائى لمكافحة الوباء، كما أن الرئيس شى يؤكد دائما على أن العلاقات الصينية المصرية تمر حاليا بأفضل فترة فى التاريخ.

وأضاف أن مصر تعد دولة عربية وإفريقية وإسلامية ومن الدول النامية الكبرى والاقتصاديات الناشئة وتتمتع بميزة نسبية كبيرة بسبب موقعها الجغرافى الذى يمثل حلقة الوصل بين القارات "آسيا وإفريقيا وأوروبا"، وأن تطوير العلاقات الصينية المصرية يحظى بأهمية خصوصا وأنها تلعب دورا رائدا فى بناء المجتمع الصينى العربى، والمجتمع الصينى الإفريقى.

وأكد استعداد بكين العمل مع القاهرة للتنفيذ الفعال لتوافق الرؤى للزعيمين المصرى الصينى وتعزيز البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بحيوية ومساعدة بعضهما البعض فى عملية التنمية والنهضة الوطنية والمضى قدما يدا بيد من أجل تحقيق هدف بناء مجتمع المصير المشترك فى العصر الجديد.

وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادى، أكد ليتشيانج أن مشروع منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يسير بشكل سلسل وتم الانتهاء من تشييد 45 طابقا من البرج الأيقونى بارتفاع يصل إلى نحو 230 مترا، وتم الانتهاء من تصميم مشروع سكة حديدية للضواحى الحضرية بمدينة العاشر من رمضان بنسبة 70% وانجاز مشروع محطة العاصمة الجديدة بنسبة 30 %.

وأضاف أن بناء منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بالعين السخنة "تيدا" يمضى بيسر وسلاسة حيث نجحت المنطقة فى استقطاب 96 شركة باستثمارات فعلية تتجاوز 1.2 مليار دولار ومبيعات تراكمية تتجاوز 2.3 مليار دولار، وقد تم دفع ضرائب تصل قيمتها ما يقرب من 170 مليون دولار، مضيفا أنه تم توفير وظائف عمل مباشرة لـ4 آلاف شخص ووظائف أخرى غير مباشرة لأكثر من 30 ألف شخص.

واستطرد قائلا:" إنه تم بدء تشغيل مشروع المستودعات الجمركية بمنطقة "تيدا"، وقد حقق الجانبان المصرى والصينى تقدما إيجابيا فى مشروعات التعاون الجديدة خاصة فى مجالى النسيج والنقل.. لافتا إلى أن الشركات الصينية تعتبر مصر وجهة استثمارية مهمة وستواصل تنفيذ خطط الاستثمار القائمة .

وذكر أن الشركات الصينية العاملة فى مصر استفادت من تجربة الصين فى مكافحة وباء "كوفيد -19" وتبنت عدة تدابير شاملة وفعالة للوقاية والسيطرة بينما تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أنه لم تتأثر أى مشروعات كبرى بشكل خطير بسبب تفشى الوباء.

وأكد ليتشيانج على اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار فى مصر وأنها ستستمر فى التوسع باستثمارتها، إذ إن الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر بلغت 71.68 مليون دولار فى النصف الاول من هذا العام بزيادة قدرها 34.6 % على أساس سنوى فى حين أن جملة الاستثمارات الصينية فى مصر تتجاوز 7.5 مليار دولار.

وأضاف أنه تم بدء تشغيل جميع خطوط انتاج شركات نينجو جياشانج ويوروميد لتصنيع ماكينات الغزل والنسيج لإنتاج 6 ملايين قطعة من الكمامات شهريا وكذلك تشغيل خطين لمصنع شركة ماكينات الغزل والنسيج الصينية لإنتاج أقنعة أوتوماتيكية بالكامل مستخدمة الآت النسيج بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ مليون قطعة وذلك خلال أزمة الوباء .

وقال إن قيمة التبادل التجارى بين البلدين ارتفعت إلى 6.692 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام بزيادة تقدر بنحو 2.7 % بالمقارنة عن نفس الفترة من العام الماضى وقفا لإحصاءات جهاز الجمارك الصينية، وذلك بالرغم من التراجع العام للتجارة الدولية، مشيرا إلى أن الصين صدرت كميات كبيرة من مواد الوقاية إلى مصر التى تشكل مساهمة إيجابية لمكافحة كوفيد-19.

وأوضح ليتشيانج أن مصر تلعب دورا نشطا فى القارة الإفريقية بصفتها رئيسا مناوبا للاتحاد الإفريقى وأحد دول ترويكا الاتحاد، وقد شارك الرئيس السيسى فى 3 قمم مصغرة للاتحاد الإفريقى حول مكافحة "كوفيد 19" تمت عبر تقنية الفيديو كوانفرس وذلك فى 26 مارس و4 أبريل و11 يونيو الماضى بهدف دعم جهود الدول الأفريقية لمكافحة الوباء بشكل جماعى.

ونوه بإصدار الرئيس السيسى توجيهات بتقديم المساعدات الطارئة إلى 30 دولة إفريقية كجزء من مساهمة مصر فى صندوق الاتحاد الإفريقى لمواجهة الأوبئة فضلا عن تقديم كميات كبيرة من المساعدات الطبية للعديد من الدول الإفريقية فى الوقت ذاته، ولاتزال مصر تواجه المهمة الملحة المتمثلة فى مكافحة الوباء، مشيدا بنهج مصر الذى يعكس مسئوليتها كدولة مهمة فى إفريقيا ويجسد روح مشاركة الدول الإفريقية الشقيقة فى السراء والضراء وتنفيذ مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية من خلال إجراءات عملية والصين تقدر عاليا جدا الموقف المصرى.

وأفاد بأن الصين وإفريقيا منذ تفشى الوباء عززتا من وحدتهما لمكافحة الوباء معا حيث عقدت القمة الخاصة لمكافحة الوباء بين الصين وإفريقيا التى ألقى فيها الرئيس شى كلمته الرئيسية تحت عنوان "الوحدة فى مكافحة الوباء والتغلب معا على الصعوبات" بحضور الرئيس السيسى وعدد من القادة الأفارقة، موضحا أن الرئيس الصينى أكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الكامل للإجراءات المطلوبة لمكافحة الوباء فى إفريقيا وبناء المجتمع الصحى المشترك بين الصين وإفريقيا.

وذكر ليتشيانج أن بكين قدمت منذ مارس الماضى عددا كبيرا من الامدادات الطبية التى تبرعت بها الحكومة والشركات الصينية لأكثر من 50 دولة أفريقية بما فى ذلك الأقنعة والنظارات الطبية الوقائية والملابس الوقائية ومقاييس الحرارة ومجموعات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعى، مشيرا إلى أن بلاده أعلنت فى القمة الخاصة لمكافحة الوباء بين الصين وإفريقيا التى عقدت فى يونيو الماضى عن عزمها إلغاء ديون قروض الدول الإفريقية بحلول نهاية عام 2020، وستعمل مع المجتمع الدولى لدعم استجابتها للوباء خصوصا للدول الإفريقية التى تتعرض لضغوط شديدة نتيجة للوباء.