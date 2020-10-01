السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، العزاء لأمير الكويت نواف الأحمد الصباح وذوي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وذلك عقب وصوله إلى الكويت، منذ قليل.

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل، إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

كان السيسي نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، قائلًا:" أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".