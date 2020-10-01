انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في أسعار الذهب مع بداية أكتوبر 2020.. وجرام 21 يسكب من جديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب منذ قليل تحركات جديدة اليوم الخميس مع بداية شهر أكتوبر 2020 في السوق المصرية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المواطنين المصريين بقيمة خمسة جنيهات دفعة واحدة، وجاء هذا الارتفاع تأثراً بارتفاع الأسعار عالمياً ووصول سعر أوقية الذهب لـ1897 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر

وسادت حالة من الترقب بين العديد من المواطنين خلال هذه الفترة خوفاً من البيع او الشراء خشية الخسارة المالية الكبيرة بسبب تذبذب الأسعار، بينما لجأ العديد من المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن لهم وتحقيق أرباح مالية ضخمة خلال هذه الفترة بالتزامن من انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار18 نحو 711.50 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 830 جنيهاً، أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل منذ قليل 948.50 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المصرية 6640 جنيهاً، بينما سجلت أوقية الذهب عالمياً 1897 دولاراً.

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