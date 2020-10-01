وتتضمن الفعاليات حضور العرض البانورامى الخاص بسيرة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وجولة إرشادية مفصلة داخل المتحف، وعقد المسابقة، وبعدها يتم توزيع الجوائز على الفائزين. يذكر أن متحف السادات هو واحد من 4 متاحف تضمهم جنبات مكتبة الإسكندرية، وقد خصَّت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عرضت لأول مرة، وذلك تقديرًا للمجهود الذى تقوم به المكتبة فى توثيق تاريخ مصر الحديث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإثنين.. متحف السادات بالإسكندرية يحتضن فعاليات مسابقة حرب أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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