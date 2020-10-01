رئيس الوزراء يكلف بالبدء فى أعمال تكريك بحيرة الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها، وذلك بحضور المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد الخطيب، استشارى التطوير.





وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع، والذى يأتى فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير منطقة القاهرة التاريخية، لافتا إلى أنه إلى جانب الناحية الجمالية التى سيضفيها المشروع على المنطقة، فإنه سيسهم فى توفير العديد من فرص العمل سواء أثناء عملية التطوير أو بعد التشغيل.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى بأن تتولى شركة الكراكات المصرية بالبدء فى أعمال تكريك بحيرة الفسطاط، وأن يتولى استشارى المشروع إعداد برنامج العمل والرسومات التنفيذية للمشروع، والبدء فى تنفيذه على الفور.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد الخطيب، استشارى التطوير، مقترح خطة تطوير المنطقة المحيطة بالبحيرة، مشيرا إلى أن مخطط المنطقة به ناد اجتماعى، ومطاعم مجاورة للبحيرة، ومطاعم مجاورة للحديقة، ومحطتا تموين سيارات، وفندق بيئي، وشقق فندقية، ومول تجاري، وفندق جبلى، وإسكان جبلى، وقرية ثقافية، فضلا عن أماكن الانتظار والطرق وممرات المشاة والمناطق الخضراء.

وأضاف: تضم القرية الثقافية بالمنطقة أنشطة النسيج التراثي، والعروض الفنية الفلكلورية، وإستوديوهات الفنانين، ومنطقة مطاعم ومقاهى تقليدية تقدم أطباق المطبخ المصرى، ومعرض وبازارات للحرف اليدوية التقليدية والهدايا، ومعرضا للفنون التشكيلية يضم قاعات ندوات وتدريب، وساحة للمهرجانات؛ لتنظيم فعاليات ومعارض والأنشطة الثقافية، ومسرحا مفتوحا.